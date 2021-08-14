正值農曆七月鬼門開的日子，歌手郭忠祐與奶媽主持的Podcast《yo戲王記者會》，最新一集找來「新一代鬼王」無尊來分享遇鬼經驗，他主持《逃跑吧好兄弟》4年多、去過100多間的「詭屋」，他解釋不是鬼而是詭異的房子，最害怕的不是廢墟，是那間房子很像「主人還住在裡面」，由於錄製是視訊遠端，沒想到當無尊講到一半時，竟當場發現奶媽的背後有鬼影飄過去，現場一片寧靜。

無尊為了讓現場氣氛更適合講鬼故事，直接要求兩位主持人將各自房間的燈關掉，這時氣氛不只變得詭異，也發生一連串難以解釋的事，一關完燈，郭忠祐的聲音開始出現莫名的回音，讓他當場冷汗直流，連無尊都大呼：「不要做效果。」接著無尊的廁所出現莫名的「咕嚕咕嚕」的聲音，這時他才開始感覺到不對勁，立刻將燈打開，他直言：「我真的害怕才會開燈。」

原以為開燈後可以消除緊張感，豈料當無尊正在分享一個鬼故事時，從視訊螢幕看到奶媽的畫面，他突然爆了粗口，「奶媽後面有個白影緩緩飄過去」，這時現場一片寂靜，無尊直言不是開玩笑，剛剛從奶媽身後，有個白色看起來是長髮女子的影子，就從後面緩緩飄過去，原本想解釋是外面的車燈，但無尊表示：「要這樣講也是可以，但車速不可能這麼慢。」讓錄製過程充滿不尋常的氛圍。

無尊坦言，當大家在講這些鬼故事時，磁場就會跟著改變，他本身雖然是基督教，但對於這些鬼神保有尊重的態度，還是會怕，但不會過於放大，「每個你害怕的鬼，都是某個人最思念的親人」，他認為鬼都是人變得，基本上都是好人，除非是那些冤氣太重，不然大家可以不用太害怕；想知道更多恐怖內容，《yo戲王記者會》每周五下午5點準時上線。