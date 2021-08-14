來台灣演藝圈發展多年的日籍藝人夢多(本名：大谷主水)，近日因為在影片中批福原愛做人不能這樣，「福原愛妳到底在幹什麼！怎麼會突然講東北腔的中文呢？」引發輿論熱議。他今（14日）則選擇在影片中鞠躬道歉，表示若這次新聞讓部分的人不舒服「我先跟你們道歉」，同時也強調他從來都沒有批評大陸朋友與東北腔。

深陷不倫風暴的福原愛，早前好不容易得以用東京奧運球評身分再次復出，她在接受大陸媒體專訪時，更一度哽咽表示感謝大陸網友支持：「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我。」令日籍男星夢多看不下去，在影片中直言福原愛做人不可以這樣子，不能因為在台灣賺不到錢，就不顧台灣前夫、還有曾支持過她的台灣廠商，去迎合大陸市場，這不是一個負責任的態度。

夢多今（14日）再度上傳影片，向因他言論而感到不舒服的網友，在一面大大的中華民國國旗前鞠躬道歉，「首先這一次的新聞讓你們不舒服的話，很抱歉，道歉。因為我是一個藝人，這個話題很複雜，有些人OK有些人很在意，我先跟你們道歉。還有福原愛小姐，妳要加油。」

夢多強調他從來沒有批評大陸朋友，他有模仿東北腔中文，但絕對沒有批評，甚至提到他此次言論也登上了日本雅虎新聞，不過夢多澄清他沒有開嗆福原愛，「我是講看得很不舒服，我個人很不舒服，一個日本人的角度就是不舒服，就這樣子而已。」夢多在影片最後，更手指著身後國旗，表示從日本人的角度來看，台灣就是台灣，再次引發輿論熱議。