桃園警察分局在轄區7處施打站進行交通安全宣導，引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，讓等待施打疫苗民眾觀看事故實例影片提醒防禦駕駛重要性。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局在轄區7處施打站進行交通安全宣導，引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，讓等待施打疫苗民眾觀看事故實例影片提醒防禦駕駛重要性。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局在轄區7處施打站進行交通安全宣導，引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，讓等待施打疫苗民眾觀看事故實例影片提醒防禦駕駛重要性。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局在轄區7處施打站進行交通安全宣導，引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，讓等待施打疫苗民眾觀看事故實例影片提醒防禦駕駛重要性。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府8月12、13日辦理第5輪疫苗預約接種和警消環人員二劑施打，桃園警察分局在轄區7處施打站進行交通安全宣導，引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，讓等待施打疫苗民眾觀看事故實例影片提醒防禦駕駛重要性，桃園市長鄭文燦及警察局長陳國進也說讚，強調要有正確的駕駛觀念，快樂出門、平安回家。

桃園市政府於8月12、13日辦理「桃園市第5輪疫苗預約接種」及「桃園市警察、消防及環保人員，AZ疫苗第二劑專案施打」，桃園區設有7處施打站，供民眾及專案施打人員施打疫苗。

桃園警察分局為有效防制交通事故及宣導交通安全，在各疫苗施打站設置交通安全宣導攤位，主動向等候施打疫苗民眾進行交通安全宣導教育，更引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，架設於疫苗施打站，讓等待施打疫苗民眾觀看交通安全宣導影片，了解交通事故發生之前因後果，更後製交通事故發生實例影片，分析研判交通事故原因，教育用路人防禦駕駛觀念。

桃園市長鄭文燦及警察局長陳國進13日視察桃園展演中心施打站，桃園警分局長邱紹洲向2人簡介宣導設備，深獲好評。

邱紹洲說，治安及交通是當前警察的重點工作，交通事故的發生更是直接影響民眾生命及財產安全，防制交通事故要從教育用路人正確的駕駛觀念著手，提醒大家行經路口應「慢、看、停」，行人遵守交通規則，不要違規闖越道路，人人都能夠了解交通安全觀念，並確實遵守，以確保行車安全，讓每位用路人都能快樂出門，平安回家。