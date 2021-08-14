日前桃園市政府養護工程處接獲地方民意反映復旦陸橋影響人行道的行進空間，且橋齡已高未設有無障礙通道，加上市府推動無障礙人行友善政策，經養工處與相關單位討論後，養工處表示，平鎮復旦陸橋自13日起試辦封閉至9月2日。

桃園市政府養工處指出，經地方民意提案進行平鎮區復旦人行路橋存廢的評估，養工處3月向相關單位收集意見後於4月14日邀請議員、里長、鄰近學校以及市府單位到場會勘，經討論後決議平鎮復旦陸橋自13日起試辦封閉至9月2日共計3周的時間，以蒐集民眾意見。

養工處表示，陸橋設計在過去年代是「為車而設」，但近年道路建設觀念已轉至「為人而設」，且日前有地方民意反映復旦陸橋影響人行道的行進空間，且橋齡已高未設有無障礙通道，加上近年市府積極推行無障礙人行友善政策，才決定進行該陸橋的存廢評估。

經養工處評估，因為該陸橋使用率低於3成，故透過試辦封閉的方式改變民眾通行習慣，並同時蒐集民眾意見供陸橋存廢評估做參考，養工處強調，如試辦封閉期間有民眾或相關單位提出反對，將即刻暫停試辦封閉，若無反對意見，試辦封閉後將進行陸橋拆除的後續作業。

關於該陸橋，當地里長指出，過去當地學生須經復旦路橋前往復旦國小較為安全，但後來文化國小設立後，使用路橋學生數量大減，1天平均僅有個位數的使用量，利用價值很低，此外，該陸橋因無人使用更成為街友棲身之所，不少街友更在陸橋上晾曬衣物，導致市容髒亂，強調陸橋確有拆除必要。