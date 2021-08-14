林邊鄉代主席吳冬白14日因病辭世，享壽75歲，消息一出後，地方震驚不已，而更多的是不捨及惋惜，吳從政近40年，期間不僅接連當選9屆鄉民代表，還蟬聯6屆主席職務至今，為地方福利、建設出力不少：鄉公所指出，吳主席生平推動鄉內多元葬政策，已交代往生後採「樹葬」方式辦理。

林邊鄉公所指出，「清廉、專業、負責、熱誠」是主席吳冬白從1986年當選鄉民代表的一貫理念，也是接連當選了第13屆至21屆共9屆的鄉民代表迄今始終不變的服務信念。他無時不以落實競選承諾為目標，以造福鄉親為己任，除了確實反映民意，積極落實競選承諾，並在議事廳專業問政為民喉舌監督鄉政外，也四處跑腿奔波為民服務，更積極爭取建設造福鄉親。

值得一提的是，在他擔任6屆主席職務期間，始終堅持「節省公帑支出，就是增加收入」的理念，任內不編列預算購買主席公務車，而都以自用的小貨車代步。此外，也不雇用臨時人員、不浮編法定福利，且以身作則節省公務支出，作為同仁及鄉公所表率。

公所強調，主席吳冬白依此一貫理念從政及監督鄉政，於從政30餘年間共為鄉公庫節省近億元經費，這對於資源及自籌財源相當貧瘠的林邊鄉而言，公庫至今不但無負債且有賸餘，可以作為發放敬老金等鄉內福利經費，他如此為鄉為民、不遺餘力的態度，身受選民的肯定。