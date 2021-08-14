日籍混血超模水原希子過去和南韓天團BIGBAND成員GD傳過緋聞，雖然雙方經紀公司均否認，但兩人交往傳言未停消，直到2015年8月才被爆出因聚少離多分手；水原希子在美國、日本模特兒界有一定地位外，近年也積極經營副業，最近曬出多張穿自家品牌內衣辣照，透視設計讓她下水後完美身材若隱若現。

水原希子以模特兒身分出道後，在美國和日本都相當有名氣，原本一心想登上法國雜誌，但礙於身高不夠，發展受限，只好把工作重心放在日本；曾是日本雜誌《ViVi》和日版《Seventeen》的專屬模特兒，還出演過改編自村上春樹小書的同名電影《挪威的森林》，及擔任漫改真人版電影《進擊的巨人》女主角。

在時尚圈和演藝圈發展穩定後，近年水原希子也創立自己的品牌「Office Kiko」，成為新一代少女穿搭風格追逐的流行指標，這幾天她也在IG曬出穿著自家內衣拍攝的宣傳照；除了扎染印花還有透視設計，希子穿著內衣在水中，波光反射也讓好身材若隱若現，看起來有種沒穿衣服的錯視感，相當性感撩人，白皙肌膚、線條明顯的鎖骨和不科學螞蟻腰，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

水原希子和GD在2010年被發現疑似熱戀中，卻馬上被雙方經紀公司否認，但之後兩人在IG更新狀態經常被眼尖網友，找出正在談戀愛的證據；GD更曾在冰桶挑戰的影片中，不小心脫口「Dear Kiko」，讓交往傳言再度掀起爆炸性討論，後來多次被拍到，經紀公司也都不做回應。不過，2015年8月韓媒透露，水原希子和GD因聚少離多已分手。