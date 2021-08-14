蘭潭國小以天文科學教育、科學專題研究、生態教育與創意發明為校本特色課程，但卻缺乏專屬天文的專科教室，今年申請教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」獲選，核定經費160萬元，將打造一個融合天文與美學的科學教育基地。

蘭潭國小擁有雲嘉南地區國小唯一一座教學用天文台與星象廳，並自行開發各種天文課程與各類教材，結合民間社團培訓科學志工師資推廣天文教育，卻缺乏專屬天文科學的專科教室，原本學校利用閒置教室陳列各類教具器械同時進行師資培訓，但原教室109學年已納入老舊校舍拆除重建計畫，且現在使用的場地空間學生上課教學空間不足，加上走廊燈光昏暗，戶外又鄰近升旗場與球場，容易受到飛散的球類干擾。

嘉義市教育處指出，此計畫是學校提出校園改造需求，教育部委請台灣設計研究院導入設計專業，進行校園環境美感改造，今年共159所學校報名，因蘭潭國小的天文教育特色具有足夠的推廣性，同時本案也具相當的改造效益，最終於決審獲選，核定經費160萬元，也是全台25間獲選學校中嘉義縣市唯一入選的學校。

蘭潭國小校長邱榮輝表示，申請的過程非常感謝市府教育處的協助，以及嘉北國小提供去年ARC音樂廳申請經驗供參，展現「嘉義隊」的團隊能量，希望透過這次改造計畫，讓學生於校園生活美感浸潤，在學生心中種下美的種子，更能同時結合本校天文科學教育的特色，擦出新火花。