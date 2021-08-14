航運族群自7月初以來，股價開始大幅滑落，近期多家外資出具報告，對貨櫃航運指標股長榮看法多空分歧，美銀大砍目標價至89元，而花旗環球和匯豐則分別給予120元、165元，專家對此表示，花旗和匯豐相對較合理，假如今年賺30元，明年35元，給予4至6倍的本益比，120元到165元最合理，而綜觀國際航運股的走勢來看，貨櫃三雄一定程度是落後的，是有點委屈。

長榮上周公布上半年獲利，合併營收為1899.19億元，年增117.43%，毛利率達53.39%，稅後盈餘達781.41億元，每股純益為15.03元，不過儘管長榮繳出亮眼的上半年獲利表現，依然未受市場青睞，股價仍低迷不振，周五（13日）開高震盪，尾盤出見下殺，最終收跌4.74%。

近日多家外資出具報告，對貨櫃航運指標股長榮後市看法多空分歧，匯豐證券維持「中立」評等，並給予165元的目標價；花旗環球證券雖給予「買進」的評等，但給予120元的推測合理價，比匯豐還低；而美銀更是直接大砍至89元的目標價，並給予「劣於大盤」的評等。

財經專家愛德恩在《理財達人秀》中指出，匯豐跟花旗算是比較中庸跟合理，若說它們今年賺30元，明年賺35元，給4到6倍的本益比，120元至165元算是比較合理的，而美銀的89元則篇比較保守，看一下它報告，估今年長榮少於20元，但長榮上半年就已經15元了，所以它透過調整一些數字，就可以達到比較驚悚的目標價。

至於目前的航運，愛德恩表示，全球海運龍頭馬士基都已經創新高了，或許有人說明年不會創高，但就目前來看，還是在往上走的狀態，因此不用太悲觀，而中遠海控也以反彈近1個月，雖說沒有成超級大多頭，但算是一個完成打底的反彈，相對來說，貨櫃三雄目前是落後的，著實是有點委屈。