大陸國產自製殲-16殲擊機。（新華社）

大陸國產自製運-20運輸機。（新華社）

新華社報導，中國空軍派出轟-6K轟炸機、殲-10B殲擊機、殲-16殲擊機和運-20、運-9運輸機5型11架戰機和一支空降兵分隊，赴俄羅斯參加「國際軍事比賽-2021」。其中，殲-10B戰鬥機、殲-16戰鬥機、運-20運輸機3型戰機是首次亮相國際軍事比賽。

「國際軍事比賽-2021」是俄羅斯國防部發起的一項國際性軍事賽事，由中國、俄羅斯、白俄羅斯、伊朗等12個國家分別承辦。中國空軍赴俄羅斯參加在其境內梁贊州舉行的「航空飛鏢」項目和在車里雅賓斯克州舉行的「空降排」項目比賽。

轟-6K轟炸機是中國自主研發的中遠程轟炸機，具有航程遠、載彈量大、防區外精確打擊能力強的特點，被軍事愛好者譽為「戰神」。該型轟炸機自2015年3月正式亮相以來，多次飛越巴士海峽、宮古海峽、對馬海峽，並執行過警巡東海、戰巡南海、繞島巡航任務。

殲-10B殲擊機是中國自主研制的全天候超音速多用途戰鬥機，該機採用無隔道固定式「蚌」式進氣道，主要擔負奪取制空權、近距離空中火力支援、對縱深地／海面目標精確打擊等多用途作戰任務。

殲-16殲擊機是中國自主研發的一款雙座、重型多用途戰鬥機，它既可完成制空作戰任務，又可實施對地、對海打擊任務，是空軍向攻防兼備轉型的重要裝備之一。自慶祝中國人民解放軍建軍90週年閱兵中首次亮相以來，殲-16已裝備多支航空兵部隊，助力空軍提高打贏能力。

運-20運輸機是中國自行研制的一種大型、多用途運輸機，可在複雜氣象條件下執行各種物資和人員的長距離航空運輸任務。運-20正式列裝部隊，實現了中國空中戰略投送裝備自主發展重大突破，參加了接迎志願軍烈士遺骸回到大陸、空運支援湖北醫療隊隊員和物資，以及多項人道主義救援任務。

運-9運輸機是中國國產新型中程中型運輸機，具有任務適應性強、綜合航電系統先進、機動性能好的特點，2014年在珠海航展上正式亮相。運-9列裝中國空軍後，曾參加沙場閱兵和慶祝中華人民共和國成立70週年閱兵。

據介紹，參加國際軍事比賽，是提高部隊實戰能力的有效途徑。空軍實戰化訓練正在向大海、遠洋和高原、山谷延伸。空軍官兵全面推進練兵備戰，不斷錘鍊提升維護國家主權和領土完整的能力。