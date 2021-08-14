台南鹽水月津港有唯美造景及燈光營造的浪漫氛圍，是許多情侶的約會勝地，為推廣鹽水在地產業與觀光，鹽水月津港文化觀光商圈發展協會特別於14日七夕情人節舉辦未婚男女聯誼活動，除了提供互動交流機會，藉此推廣在地美食與特色產業。

協會與寀綸創意公司合作，推出「七夕之夜‧愛在鹽水」文化聯誼小旅行與音樂美食晚宴，報名搶手。小旅行活動運用互動科技AR技術結合在地元素設計尋寶遊戲，加深遊客體驗樂趣，並結合產業DIY、文化走讀街區導覽活動，讓遊客更能深度體驗鹽水在地人文歷史。

而美食音樂晚宴選在「自在生活居」農場舉辦，餐點皆是由在地店家精心準備的特色料理，運用鹽水在地食材製作而成的美食佳餚，用餐過程中也安排音樂演出，增加浪漫藝文情調。

協會表示，已整合鹽水多家商家，同時導入互動科技AR技術融合在地特色打造數位科技街區，並藉由舉辦文化旅遊體驗活動與強化網路社群行銷，希望吸引更多消費者前往鹽水觀光消費，進而帶動在地發展與商圈商機。