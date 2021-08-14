中信兄弟與富邦悍將之戰，賽前才因與整理場地延後至6點15分開打，但比賽打完1局，在2局上陳家駒打擊時，突然又降下大雨，最終等了30分鐘後雨勢仍未停歇，聯盟宣布比賽保留，補賽日期未定。

兄弟昨天雖以1分差不敵富邦，但靠著樂天桃猿轟垮統一獅，上半季封王魔術數字仍減至M3，今天中職同樣兩地開打，獅隊移至天母對味全龍隊，若兄弟贏、獅隊輪，兄弟的魔術數字將剩M1，周日天母對龍隊只要靠自己贏球就能封王。

力拚上半季冠軍的兄弟，開局王威晨、陳文杰接連敲安，2出局後詹子賢敲安，送回壘上2名跑者，之後再靠右外野手失誤再添1分，取得3比0領先。

但兄弟先發投手羅傑斯在第1局同樣遇到危機，王正棠不死三振，高國麟安打追回1分，2出局後范國宸敲出左外野2分全壘打，一棒著對追平。

2局上，兄弟首棒打者陳家駒在滿球數後新莊再度下起大雨，經過半小時的等待，雨勢仍未趨緩，聯盟最終宣布比賽保留，補賽日期未定。

富邦悍將14日對戰中信兄弟，2局上比賽因大雨暫停。（張鎧乙攝）