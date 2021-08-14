「110年培育網球運動教練人才研習會」今天(14日)是最後一天，由主播劉虹蘭主講教練與運動媒體，曾任國家隊教練的翁宜寧和張孝雍則分享執教經驗談。

由退役國手、主播劉虹蘭主講的「教練與運動媒體」，以個人故事出發，分享自己在青少年時間面臨教練轉換和受傷低潮，曾暫別網球一年，也因此才深刻體會到網球是個人最愛，此後人生與工作都離不開網球圈。

劉虹蘭在青少年時期成績相當出色，是福岡世大運女雙銀牌得主，退役後轉戰運動媒體，對於選手形象與媒體關係有不同的見解；劉虹蘭指出，教練可協助選手打造自我形象和經營自媒體，這些對未來爭取贊助有所幫助，但同時也應避免沈迷社群媒體，或是因為網路的負面言論影響到個人在場上的表現。

第二堂課的講師翁宜寧講授「網球青少年選手心智解說」，先以納達爾(Rafael Nadal)和喬柯維奇(Novak Djokovic)等頂尖好手在青少年時期的練習影片做為開場，帶領在座教練共同探討青少年心智的相關議題。翁宜寧指出，網球選手的心智技能由動機、情緒控制、思維控制和專注所組成，此外也受到個性和性別、價值觀等重要特徵所影響。

下午課程由中華民國網球協會北區國家訓練站總教練張孝雍授課，透過個人與職業選手許育修之間的教學模式為例，和與會教練共同探討如何成為一位稱職的網球教練，張孝雍指出，許育修不算是有天份的選手，靠著後天的堅持與努力不懈，才能打出今天的成績。

為期兩周的菁英教練講習圓滿落幕，教育部體育署運動運用發展基金長期支持培育運動教練人才活動，讓國內菁英教練有機會學習新知並進行交流，來自各領域的專業講師帶來豐富且精彩的課程內容，在未來執教生涯可帶給選手不同的新視野，幫助台灣網壇更加蓬勃發展，培育更多優秀好手。