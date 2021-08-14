1名網友日前發現1棟大樓1樓外觀的強化玻璃上寫滿密密麻麻的「防颱設施」4字，覺得相當有趣；不過其他網友卻起底出該大樓在板橋區惡名昭彰，原來該建商當初將1樓部分空間捐給政府作為公共空間，藉此換取容積獎勵，不過之後卻刻意用防颱設施名義，將其空間圍起不讓使用，已屬違建，引發不少爭議。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，照片中是1棟大樓的1樓外圍，玻璃上刻滿密密麻麻的標楷體文字，讓路過民眾乍看之下誤以為是經文，殊不知上頭的文字竟僅是「防颱設施」，該4字排滿滿在玻璃牆上，成為當地1個特殊景觀，原PO也說「以為是心經牆」，其他網友也說「防颱咒」、「結界師嗎？」

1名網友日前發現1棟大樓1樓外觀的強化玻璃上寫滿密密麻麻的「防颱設施」，事後才得知其屬於違章建築，是建商強行占用開放空間。（翻攝自臉書）

網友留言說，「確定不是罰寫嗎？」「這是真的嗎？為什麼要刻這樣？」「國小被罰寫的即視感」、「而且還莫名其妙對牆面合十鞠躬」；不過有人查出該大樓是位在新北市板橋區的建案，該區域當初有6項建案申請「開放空間」，向政府換取獎勵容積，不過卻在2次施工後將開放空間圍起來，變成社區大廳或是私人空間，而該豪宅就是以防颱為由將1樓圍起，不讓大眾使用開放空間。

據悉新北市工務局先前已召集拆除大隊，強行拆除1樓的門窗，只剩下柱子，但該豪宅則再用大片防颱玻璃圍起外牆，還用玻璃上貼滿「防颱設施」貼紙，引發附近住戶抱怨連連；工務局也回應，該豪宅有申請設置防颱措施許可，但開放空間僅能在氣象局公告海陸警報、豪雨特報、颱風警報等才可短暫關閉，不可假借裝設強化玻璃將空間圍住。