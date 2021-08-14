全球陷入疫苗荒，南韓派出代表團赴美前往莫德納總公司「催貨」，而莫德納為此道歉並與南韓協商如何維持穩定供貨，但衛福部長陳時中對此卻表示，到疫苗廠催貨有沒有效果，我們可以觀察。而陳時中的這番話也在網路上引發熱議，不少網友都對他的說法感到十分不解和傻眼。

外電報導南韓派代表團赴美向莫德納公司催貨，獲得正面回應，是否可能擠壓到我國的供貨時程？對此，陳時中表示，韓國政府有誠意到美國，當然就是禮尚往來，全世界供應量這麼大，縱使有調整也不會影響到我們；我們這次被影響還是一個全球性的因素，大家都知道延遲了一個月左右。

至於我國是否有計畫效法南韓赴疫苗廠催貨？陳時中則說，其實真的到疫苗廠催貨有沒有效果，我們可以觀察，我們是多方管道，大家在自己的職位上，主要在美國的溝通還是靠駐美代表處，不管在華府也好，跟莫德納公司也好，都會齊頭並進，用視訊的方式或者文書往來，有很多人也都幫忙在努力溝通協調，甚至遠在歐洲的代表處也都從關係人去努力。

據最新消息顯示，韓國登門催貨後，美國駐首爾大使館14日宣布，將加碼贈送40萬劑嬌生（Johnson & Johnson）新冠肺炎（COVID-19）疫苗給南韓，且這批疫苗預計14日自田納西州出發，15日就會運抵南韓仁川國際機場。

此事也在PTT上引起網友熱議，許多網友紛紛痛批陳時中，「還在觀察？」、「笑死，看到人都快死了還說正在觀察呢」、「我要觀察過後才決定要不要有所作為」、「總比你不做好」、「等大家都去催就沒效了啦」、「所以大家都北七，你最聰明懂先觀察」、「你在夢裡催最有效了」。

有些網友則說，「真的幹話王」、「連演都不演一下」、「一貫的高傲阿。跟神一樣不可動搖」、「說啥屁話，連動作都不做，然後祈禱嗎？」、「人家喬完了，也沒貨給你了」、「你已經落後南韓了」、「積極度慘輸韓國」。