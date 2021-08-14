國內羽球迷期待的台北羽球公開賽，日前釋出今年舉辦的好消息，比賽期間9月7日到12日、地點台北小巨蛋，戴資穎、周天成、王子維、李洋、王齊麟等東京奧運國手有望在國內出賽展現球技，不過因為新冠肺炎疫情尚未趨緩，加上變種病毒肆虐，主辦單位BWF世界羽球聯盟在考量國際疫情因素及賽事安全維護的可行性後，與中華羽協、教育部體育署開會討論後，決定取消2021台北羽球公開賽，也是賽事連2年停辦。

以下為羽協新聞稿內容：

因受新型冠狀病毒(COVID-19)影響，睽違一年的台北羽球公開賽，原訂於今年9月登場開賽，但因鑒於國際疫情尚未趨緩，週邊國家亦有擴散情形，國內持續執行邊境嚴管措施。主辦單位BWF世界羽球聯盟在考量國際疫情因素及賽事安全維護的可行性後，與中華羽協、教育部體育署研議後決定取消2021台北羽球公開賽。

中華羽協在此向參與籌備賽事的協辦單位、贊助廠商、報名選手們及所有熱心支持的球迷朋友們，表達歉意與感謝，並期待疫情早日緩和。