JJ昨在新加坡騎車出遊。（摘自林俊傑IG）

林俊傑（JJ）13日分享與爸爸等友人在新加坡騎車照，JJ駕馭要價逾30萬的公路車，開心送上七夕祝福「幸福快樂、平靜安寧」，看來已拋開日前接連捲入風波的紛擾。據傳JJ接下來將加盟湖南衛視《最美的歌》，預計九月飛往大陸進行隔離；對此，JJ的經紀人徐佩雲14日僅表示：「許多手續流程都在辦理中，也在等待打第二劑疫苗。」

JJ之前在新加坡隔離結束出關，第一時間已接種首劑疫苗，之後便陸續爆出有多檔真人秀節目在等他，但一直只聞樓梯響，遲遲未有下文，近日傳出由於《最美的歌》拍板定案九月底首錄，時間上正好與JJ辦理簽證、防疫隔離銜接，雙方合作機會大增，有望成為JJ今年的第一檔真人秀節目。至於下周六舉辦的第32屆金曲獎頒獎典禮，7度角逐歌王的JJ，屆時將以線上方式參與盛會。

JJ昨在社群分享騎車照，感性表示騎到新加坡國家體育場時，腦海湧現之前在此舉辦「聖所」演唱會時，台下觀眾的熱情與歡呼聲，令他非常想念，也為歌迷送上七夕祝福：「祝你們都能找到真正的幸福與快樂，願『聖所』的光芒點亮我們的心，帶給我們平靜與安寧。」