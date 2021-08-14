清境農場將牧羊人的祕密景點青青草原，14日公開讓民眾來踏青。（清境農場提供／盧金足南投傳真）

南投縣清境農場14日七夕情人節啟用全新規畫的幸福祕境園區，原本作為綿羊放牧的區域，一直是牧羊人祕密景點，隱藏在遊客中的青青草原鮮少有人知道，這次特別打造設置遊憩拍照裝置藝術，讓遊客與甜蜜的情侶們，在草地音樂會歌聲中享受幸福時光。

清境農場場長董玉文指出，清境農場為全台知名樂活農場，營造親子共享遊憩環境，創造家庭幸福回憶，全新推出的幸福祕境園區除各項裝置藝術外，也提供「幸福祕境野餐趣」雙人野餐套組，親子與好友都能輕鬆享受野餐的樂趣。

清境農場表示，8月15至31日期間開放幸福祕境野餐趣活動，已吸引很多民眾搶先預約，清境農場昨日也舉行草地音樂會，包括綿羊秀場與為你唱情歌草地音樂會。

全國疫情降為二級警戒，民眾悶在家太久，周未天氣晴朗，很多民眾與情人出門來踏青過節，到幸福祕境享受甜蜜幸福時光。

此外，退輔會2021春遊農場玩很大加碼延期至11月30日，邀請民眾前往清境、台東及高雄農場住宿集章，體驗農場樂趣，集滿三個章，換一張雙人住宿兌換券體驗農場樂趣，2022年12月31日前都可以任選退輔會轄下五大農場再住一晚，等於住三晚再送一晚，超級優惠，限量300名。

疫情有緩和跡象，假日到南投風景區出遊人潮增多，南投縣警方一早就各風景區維持交通秩序，武嶺地區上午下起小雨還起霧，車流量正常交通順暢，武嶺停車場全滿，員警到場加強取締交通違規，也取締未戴口罩及防疫宣導，提醒民眾防疫不能鬆懈。