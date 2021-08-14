高雄市立社會教育館假日親子活動也恢復辦理，微解封後的第1場活動「光科學驚奇小盒」今（14）日登場。（柯宗緯翻攝）

國內疫情警戒調降至第2級，高雄市立社會教育館假日親子活動也恢復辦理，微解封後的第1場活動「光科學驚奇小盒」今（14）日在該館中庭廣場帶領近百位親子探索「光」的科學知識，久違的親子活動也讓孩子們玩得不亦樂乎，享受微解封後的小確幸。

為讓親子們安心參與活動，該館事先將活動桌椅、教具擦拭消毒，所有工作人員都全程佩戴口罩，每位民眾報到時先量測體溫及手部酒精消毒，也特地擴大活動座位間距並調整參與人數至百人以下，確實落實各項防疫作為，讓親子們可以安心體驗一場精采的物理科學探索之旅。

活動由該館前鎮社會教育工作站志工協助，並由ADET（阿達）實驗室團隊老師指導，阿達實驗室團隊擅長利用日常生活用品，設計成趣味科學動手做實驗與遊戲，讓民眾經由實作培養科學興趣，並且引導其進一步思考，體驗科學探究的精髓，啟發學生解決問題能力、創意思考特質等潛能。

這場「光科學驚奇小盒」活動，設計了針孔成像、繞射光柵彩虹、縮小顛倒鏡等3道關卡，以提問互動方式引導親子利用簡易的針孔成像實驗，認識光線穿過針孔直進後，因光的直線前進特性，影像會呈現上下左右顛倒的光學原理。

常見的光碟片能讓白色光線產生彩虹的原理為「繞射」，把光柵片對著不同光源觀察色光散開現象，讓親子們瞭解白色光中的各種不同顏色光因波長不同而有不一樣的繞射角，不同色光就會分散開來而形成彩虹，親子們在講師團隊的帶領下，用常見的便當盒和光碟片做實驗，就能欣賞到美麗的彩虹。

而把名片透鏡(夫聶耳 Fresnel 透鏡) 鉗入免洗杯，並把杯底挖空後，透過調整其與物體的焦距，觀察影像放大、縮小等現象，創造縮小顛倒魔法，經過一連串探索，啟發他們對光學的好奇心。

和爸爸同行的陳小妹妹說，參加這場活動讓她認識到「光」的許多特性，原來現在照相機就是由「針孔成像」原理發展而來，這個新知讓她覺得好神奇。

就讀國小三年級的沈小弟弟最喜歡「縮小顛倒鏡」這個關卡，他和妹妹把驚奇小盒靠近桌面上的東西影像就會放大，看遠方景物就會看到顛倒縮小的模樣，直說好像在變魔術很有趣。

社教館表示，雖值防疫期間，民眾仍希望有休閒成長的機會，該館遵守中央防疫措施，營造親子安心學習的優質環境，透過趣味的「光科學驚奇小盒」實驗，發現生活中的科學，該場活動同時配合教育局110年青春專案，進行防制學生藥物濫用、防制少年從事犯罪、反霸凌、反暴力、反援交、交通安全及水域活動安全(防溺)等政策宣導，鼓勵學子們從事正當休閒活動，減少各種犯罪或被害情事發生。