國內疫情趨緩、降為二級警戒，野柳地質公園經營團隊新空間國際股份有限公司與致理科技大學、瑪鋉漁村文化生活協會將於8月28日下午1時30分舉辦「海廢藝術創作工作坊」，活動完全免費，歡迎民眾踴躍參加，一起動手化腐朽為神奇。

位於北海岸野柳岬的野柳地質公園，每年都有許多從各地隨潮汐漂來的海漂物，其中不乏塑膠製、難以分解的海洋廢棄物被沖上岸。看著這些海洋廢棄物，擔憂廢棄物造成的環境污染，野柳地質公園希望給廢棄物尋找再次利用的可能性，賦予新生命。

野柳地質公園表示，「海廢藝術創作工作坊」將於8月28日下午1時30分，在園區內的仿真區登場，每組2至3人團體報名，限額15組，額滿為止，透過團體合作方式創造出不同的創意。

因名額有限，依填寫表單的先後順序作為受理報名依據，活動費用完全免費，但須購票入園，活動視天候狀況，若遇雨將移至室內舉辦，有興趣民眾可電話詢問，電話（02）2492-2046。