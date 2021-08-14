台南市白河區積極推動社區營造，近幾年探尋、保存區內古井文化有成，古井也成為白河觀光景點之一，今年公所把主題放在白河歷史上占有一席之地的石灰窯，希望藉社造計畫將此被遺忘的歷史重新出現於世人前，讓白河的文化古事傳承下去。

白河區公所14日辦理「尋訪白河石灰窯歷史工作坊」課程，主要是讓對於訪談工作有興趣的民眾，得以了解訪談前置作業及其技巧為何，日後在進行訪談的時候，有方向及目標可以遵循。接下來還有訪談實務演練課程，要實際下鄉進行訪談工作。

除了尋訪白河石灰窯歷史工作坊之外，公所也將辦理「白河石灰窯文化巡禮」活動，與民眾前往仙草里當地尋訪石灰窯且了解它們的歷史背景，歡迎有興趣的民眾到白河區公所官網觀看詳細資訊並報名參加。

白河區長董麗華說，工作坊不僅可以提升社區自有量能，也可促進居民之間的互動與公共事務參與，使社區更加活絡，並進一步將地方特色文化推廣出去，歡迎大家踴躍參與，來一場歷史與文化的洗禮。