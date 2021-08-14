消防署表示，訓練中心已做好相關防疫措施，落實防疫政策。（消防署提供）

消防署表示，訓練中心已做好相關防疫措施，落實防疫政策。（消防署提供）

配合新冠病毒疫情警戒降級，消防署訓練中心消防特考班學員自110年8月1日恢復正常訓練，惟仍有學員擔心恐引發群聚感染，對此，消防署表示，訓練中心已做好相關防疫措施，落實防疫政策。

受到疫情影響，消防特考班學員原應接受之各項專業搶救訓練，先前均配合防疫指引停止訓練，改採線上視訊授課，惟隨著疫情降級解封，經考量消防人員各項專業訓練多為實體技能課程，無法以視訊授課完全取代，若持續停課恐無法完成必要訓練，嚴重影響未來分發後之消防救災安全，因此，消防署訓練中心仍自110年8月1日恢復正常訓練。

為落實防疫工作，消防署平時即不分疫情警戒級數，要求學員隨時配戴口罩，規範學員非必要禁止「串門子」行為，早晚均量測體溫、勤洗手並用酒精消毒，並於就寢前回報每日健康狀況；此外，學員寢室共分配於2樓層，每4位學員一間房，並非報載所言百人共用，且盥洗室皆為獨立隔間，學員每日配合課程分時段分流進行盥洗，外包清潔廠商亦早晚進行清潔、漂白水消毒。

另用餐方面為避免群聚，採寢室分流打飯到學員寢室，各自用餐；此外，在收放假部分，均進行離營衛教宣導，提醒學員需配合疫情指揮中心規定，如無特別需要，亦請不要前往人潮擁擠處，收假時則需量測體溫、回報健康狀況及填寫TOCC，恪守防疫相關規定。

消防署強調，雖然訓練很重要，但在訓學員的身體健康及安全絕對列為第一優先，並嚴格遵守中央流行疫情指揮中心指引，竭力達到安全無虞的環境，齊心合力共同抗疫。