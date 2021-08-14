1名網友日前去面試完1間公司後，他的母親竟透過管道找到該公司人資的LINE，並在半夜2點探聽對方面試結果，她在訊息不斷強調兒子能力多好、誇讚公司，而人資則回應面試相當順利，應是會錄取；該網友事後得知母親的行為相當崩潰，直說「不論面試結果如何，錄取了也被貼上媽寶標籤」。

1名網友在Dcard上發文表示，他日前面試1間公司後告知媽媽，媽媽竟透過公司官網找到人資的LINE，並在半夜2點時傳訊息給對方；媽媽跟人資說她與公司董事長是同鄉，再提及她的兒子今早有前往面試，想探聽面試結果如何，提及「我兒今天來訊告知，面試官說十之八九雀屏中選，但還是有一、二呢」。

1名網友日前去面試完1間公司後，他的母親竟透過管道找到該公司人資的LINE，並在半夜2點探聽對方面試結果。（翻攝自Dcard）

1名網友日前去面試完1間公司後，他的母親竟透過管道找到該公司人資的LINE，並在半夜2點探聽對方面試結果。（翻攝自Dcard）

該人資之後回覆該母親說「放心，沒問題的，他很優秀」，該母親也說「我當媽媽的很疼他，因為看人力銀行上面說7天後回覆，蠻擔心的」，最後確定錄取後還趕緊在半夜通知兒子此事，而原PO事後得知此事相當崩潰，直說「不論面試結果如何，都是非常壞的事，錄取了也被貼上媽寶標籤」

其他網友則留言說，「我是人資主管應該內心三條線，建議先跟人資道歉一下，至少在自己被貼標籤之前有處理過」、「我是人資一定超不爽，半夜還要處理同事的媽媽」、「你要跟你媽媽說清楚，有些東西不是她能插手，也不要她插手」、「好可怕的媽媽」、「哎… 祝你早日在公司撕下媽寶標籤」。