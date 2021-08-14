葉姓男子為桃園磁磚大廠富二代，外觀清秀帥氣，但先是在台南街頭逆向飆車闖紅燈，接著嗆殺陳時中，今天又違規闖紅燈把女騎士撞到命危。(圖／當事人臉書)

23歲富少飆「野馬」撞傷女騎士！IG狂發文坐警車比中指超脫序

日前曾嗆要槍殺陳時中的桃園23歲葉姓男子，今天(14日)凌晨又超速闖紅燈，駕駛名車「野馬」撞上綠燈通行的21歲巫姓女騎士，更被起底不久前還在台南街頭逆向狂飆，犯行累累，如今驚人背景也曝光。

暱稱Frank的23歲的葉姓設計師，將女騎士撞至命危，自己卻僅受皮肉傷，但他不僅沒反省，反而沾沾自喜在個人IG連發40多條動態，甚至大言不慚「如果今天不是我救她，她早變植物人了」、「要不是是我開車，今天兩個人都會死」、「我點穴讓她全身暢通，做了CPR後確認她靈魂是活的」。

葉姓男子短短時間上社會版面三次，移送時竟還比中指嗆聲，引發全民憤慨，家庭背景也遭起底，根據《ET新聞雲》報導，葉姓男子家族在桃園觀音經營磁磚廠，是名磁磚小開，事業有成，更傳出曾幫網紅「館長」設計過品牌LOGO。

事發後，葉姓男子不論是臉書或IG都被灌爆，不少民眾痛罵「父母怎麼教的」、「有病要吃藥」、「可以直接死刑嗎」、「台灣有你這種人真可悲」、「我要是女騎士家屬一定去扁你」、「等著天收吧」、「有病就自己去死，不要拖累其他人」。