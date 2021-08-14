淡水警分局水源所副所長林威佐、曾守峴及時攔阻詐騙。（淡水警分局提供）

隨著智慧型手機及網路的普及與便捷，人們對社群網路及網路購物等依賴日益增加，詐騙集團看準網路的便捷與隱匿性難以追查，對民眾的財產安全造成巨大危害，其中又以假交友進行投資或詐財及假冒公務機關為大宗，近期更是轉而鎖定部分慈善協會，竊取民眾捐款資料後進行解除分期付款詐騙。

11日下午6時30分許一名婦人報案稱在家中接到疑似詐騙電話，淡水警分局水源派出所副所長林威佐與警員曾首峴到場了解，70歲余姓婦人在家中接到一通「02-28220609」來電，電話那頭自稱是「至善社會福利基金會」的工作人員，因基金會的作業系統錯誤，導致重複扣了一筆5000元的款項，要求她前往鄰近的ATM操作取消，再撥打電話與對方聯絡，依指示操作提款機歸還重複扣款的5000元。

據了解，余婦多年前就以每個月銀行扣款5000元的方式，捐款給「至善社會福利基金會」發揮愛心幫助弱勢，不疑有他準備出門前往ATM操作時，忽然察覺事有蹊蹺，立即向警方報案請求協助，員警查詢「02-28220609」電話號碼已遭多次列為警示電話，由於余婦仍心存懷疑不願相信，再經直接撥打基金會電話查證，確認該電話號碼不是基金會電話，而且有許多民眾反映告知，已遭詐騙集團利用向多名善心人士進行詐騙，余婦才驚覺差點受騙上當，非常感謝警方的熱心幫忙，才沒讓自己蒙受損失。

另外8日1時許超商店員報案稱有民眾疑似遭到詐騙，水碓派出所警員張碩展與龍湘樺到場了解，原來這位蔡姓男子在LINE上認識一名女網友，2人相談甚歡相約見面，但女子表示要他購買3000元點數後就可以見面，而蔡男在沒查證下，就聽信詐騙集團指示前去購買點數，員警一聽他的描述，就知道這是假援交詐騙老梗，當場解釋說明相關詐騙的手法及案例，並告訴他接下來詐騙集團會因為未能如期取得點數進而打電話威脅，果然過沒多久電話就響起，一切發展如同先前案例，讓男子頓時醒悟，更慶幸自己未遭受損失。