自從5月中旬全國進入三級警戒，KTV、遊藝場等不通風、難管控人流的場所被下令停止營業，儘管8月3日已降為二級警戒，這些高風險場所仍遲遲無法恢復營運。一位女網友分享在KTV發生的糗事，她不但進錯包廂，還順手吃了桌上的水餃，等到自己察覺不對勁想偷偷溜走時，陌生人突開口問一句話，全場瞬間笑翻。

「有人遇過或看過印象中很尷尬丟臉的事嗎？」女網友在「爆廢公社」上分享去KTV唱歌印象深刻的經驗。她表示，早期的KTV包廂多設在外面，有一次他上完廁所忘了自己的包廂在哪，憑直覺選了一間包廂，由於裡面光線昏暗，看到原本自己的位置是空的，就順理成章地坐下。

原PO坐下後，看到桌上多了一盤水餃，便不疑有他夾了一顆開心地吃了起來。隨著視力逐漸適應黑暗，她左右望去，卻發現身邊的人似乎都不認識，「這時我才驚覺自己好像走錯包廂！」原PO內心想著對方應該還沒發現，便默默站起準備離開包廂，這時右邊的先生突然開口問，「妳不唱一首再走嗎？」整個包廂內的人瞬間笑翻。

原PO只好趕緊道歉離開包廂，出去時剛好遇到正要上廁所的朋友，2人便也在走廊上狂笑，事後她直言，「從此我再也不去包廂沒廁所的KTV，還好我有吃了一顆水餃。」網友紛紛回應，「好尷尬」、「要是我就把那盤水餃都給妳了啦」、「那是因為你是女的，今天是男生，可能就沒那麼好笑了」。