德國半導體大廠英飛凌（Infineon）對與台積電合作在歐洲設廠持開放態度，不過強調前提是政府支持。

英飛凌執行長普羅斯（Reinhard Ploss）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，歐洲有必要反省晶片過度依賴進口和缺乏自主的問題，想在半導體業追上是件好事，但與對手的距離光一般的跳高不夠，得「撐竿跳」才可能趕得上。

普羅斯認為，歐洲如想打造半導體產業鏈，政府有必要出資補貼；其次，為降低投資風險，合作有必要性，尤其是擁有對歐洲重要技術的廠商應該參與。

被問到台積電如果來歐洲設廠，英飛凌是否願意參與時，普羅斯表示：「如果能貢獻，基本上態度開放。」他並建議參考德國東部德勒斯登（Dresden）不同企業合作打造半導體聚落的模式。

不過，普羅斯強調，英飛凌投入的前提是政府願意支持，而且企業跨國性的合作應分享共同的價值，彼此才能互相信任。

晶片短缺迫使歐洲各大車廠生產線停擺，普羅斯表示，目前供應吃緊的問題主因是晶圓代工業去年起就供不應求，這樣的情況以前很少發生。他預估部分領域供應緊俏的問題將持續到2023年。