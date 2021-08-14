今年初韓國演藝圈爆出多起霸凌事件，無論是出道前的黑歷史還是成為藝人之後，其中CUBE娛樂人氣女團(G)I-DLE成員穗珍，被爆料過去視校園霸凌者，消息曝光穗珍也立刻否認，但風波卻未停息，穗珍工作也暫時全喊停；今（14）日經紀公司宣布，穗珍退團，(G)I-DLE未來將以5人制繼續活動。

(G)I-DLE成員穗珍在霸凌事件被爆出後，暫停所有工作，連團體在4月底推出的新歌，都只有另外5人錄音、宣傳和後續活動，穗珍是否回歸令粉絲相當好奇；據韓媒報導，CUBE娛樂今日發布聲明，針對穗珍造成的爭議道歉，也決定即日起穗珍正式退出(G)I-DLE，團體改以5人制活動，也強調會繼續給予團體支援，讓她們能為大眾帶來更多更好的音樂和舞台。

(G)I-DLE成員穗珍被爆出曾是校園霸凌者，今日經紀公司發聲明，穗珍已退出團體。(圖/ 摘自(G)I-DLE IG)

自3月穗珍被爆料曾是校園霸凌者後，(G)I-DLE團體活動幾乎停擺，其他5名成員各自在不同領域求表現，像是小娟推出個人作品，雨綺回大陸出演綜藝，書華回台灣探望家人外，還有參與節目《綜藝玩很大》錄影，讓許多台灣粉絲超驚喜；不過，在穗珍退團後，團體變5人制是否人氣能如以往，也令外界抱持疑慮。

今年3月穗珍被爆出過去是校園霸凌者，當下她在粉絲團發文否認，不僅馬上遭到更多目擊者指證，連演員徐信愛都跳出來，在IG發文說「自己也是受害者」，徹底讓穗珍被冠上「霸凌女偶像」的臭名。