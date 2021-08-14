振興五倍券政策急轉彎，政院擬改為全民免費兌換五倍券，不必再自掏1千元，引發各界討論。國民黨台北市議員羅智強表示，既然不用先付1千，振興券就等於是消費券，同時他還引用民進黨立委江永昌的說法，指誰會把現金存起來，何必還印振興券，「脫褲子放P」？他分析民進黨英系立委出面打蘇的原因後呼籲，國民黨不要妄自菲薄，要堅持和民意站在一起。

羅智強今(14日)在臉書上表示，小強金剛才上路，蘇貞昌的五倍券馬上轉彎「輸真慘」，所以國民黨真的不要妄自菲薄，堅持跟民意站在一起，就會把民進黨嚇到叫不敢。

羅智強指出，10個英系立委跳出來造反要，求「全民免付1千元」，把蘇貞昌跟蔡英文的矛盾，攤開在社會面前，英系看得很清楚，蘇貞昌再一意孤行，會有更多的「小強金剛」跑遍大街小巷，讓民進黨付出慘痛的代價，就是要有這樣的「戰鬥力」，才能逼迫蘇貞昌改變。

羅智強也發現，馬英九、朱立倫、江啟臣、郝龍斌、趙少康等藍營也都對小強金剛共襄盛舉，這表示國民黨是「團結」的，內部的競爭，並沒有影響到對民進黨的制衡，而既然不用先付1千，振興券就等於是消費券，「我都不知道蘇貞昌原來這麼愛馬英九，這麼支持馬英九的消費券政策。

羅智強還引用江永昌的說法，直言江永昌不覺得在打臉蘇貞昌嗎？金融海嘯時大家想要節省，所以要發消費券，誘導消費，既然現在民眾已經有「報復性消費」的心理，那誰會把現金存起來，何必還印振興券，「脫褲子放P？」