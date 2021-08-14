「路透社」14日報導，美國密西西比州的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續飆升，讓密西西比大學醫學中心（UMMC）13日在其停車場設置野戰醫院（也稱方艙醫院），不過該州州長仍堅稱不會強迫民眾戴口罩。

根據報導，密西西比州近兩週住院人數暴增142%，截至12日為止，共有1578名新冠肺炎患者住院治療，創下美國疫情爆發以來的新紀錄，且有超過90%的加護病房已被使用。密西西比大學醫學中心院長伍德華（LouAnn Woodward）11日曾警告，按照目前的疫情走向，該州醫療系統將在5至10天內崩潰。

由於一般醫療設施已不堪負荷，密西西比大學醫學中心在其停車場建立一座野戰醫院，其中共有20張病床；下週還將設置一座行動醫院帳篷，供美國衛生及公共服務部（HHS）前來支援的醫療團隊使用。

這並非該醫院首度採取此類對策，其於2020年春季美國爆發大規模疫情時，也曾在停車場設置類似設施；紐約市於疫情嚴重時也曾在中央公園（Central Park）設立野戰醫院，當時美國海軍「安慰號」醫療艦（T-AH-20）還曾部署到紐約港，對當地提供醫療支援。

密西西比州州長李維茲（Tate Reeves）表示，他已向聯邦政府申請醫療艦支援，但聯邦緊急事故管理總署（FEMA）指出，該艦去年在紐約的行動中表現並不亮眼，僅治療了不到200名患者，顯示其「更適合在海上使用」。加上目前正值颶風季節，醫療艦在該州將面臨毀損風險，因此聯邦政府已拒絕李維茲的要求。

不過「路透社」指出，儘管戴口罩已是「眾所周知」的有效防疫手段，但李維茲仍和其他共和黨籍的州長一樣，發誓絕對不會強迫民眾戴口罩。