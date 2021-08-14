疫情重創基層，有些人因資格不符，領不到紓困金。行政院規畫發放五倍券，但是民眾需要拿出1千元換購，引發民怨。10英系立委聯合聲明指出，主張全民免付1千元，直接發放振興券，行政院長蘇貞昌13日政策大轉彎，民眾免付1千元。資深媒體人謝寒冰預測，蘇貞昌在年底之前，可能會走人。

謝寒冰14日在政論節目《新聞大白話》中表示，他從頭到尾不相信五倍券是蘇貞昌一個人搞出來的，他質疑當時是蔡英文授意，蔡英文一開始一定同意這樣的政策，因如果蔡英文一開始就對五倍券這個政策不滿，第一時間就可以叫蘇貞昌不要做這件事，為何不阻止，一直到現在鬧得這麼大，而突然之間，又不用繳1000元換券了。

謝寒冰接著表示，蔡政府觀察到民怨反彈聲浪真的很強大，發現再這樣下去，可能會出問題。蔡英文和蘇貞昌之間應該有默契了，到年底之前，蘇貞昌可能會走人。

謝寒冰指出，到年底之前還有個公投，民進黨要過關非常不容易。所以他們現在一直不斷運用策略，希望藉由這一波操作，把總統蔡英文的聲望再推高，如果能夠把蔡英文的聲望再推高，看看是不是能掩護民進黨接下來的幾個難關安然度過。