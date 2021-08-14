共同社報導，日本14日新增20147人感染新冠病毒，單日確診人數連續2天超過2萬人。全國重症患者較前一天增加43人至1521人（截至13日），連續2天創新高。傳染性較強、源自印度的Delta病毒株蔓延，疫情第五波嚴峻程度加劇。

從各都道府縣的情況來看，較多的有東京5094人、神奈川2356人、大阪1828人、埼玉1800、千葉1272人等。確診人數創新高的共有12個府縣，分別為茨城、栃木、埼玉、千葉、神奈川、山梨、三重、滋賀、大阪、香川、鹿兒島、沖繩。公佈的死亡人數為18人，包括千葉5人等。