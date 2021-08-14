南韓外交部13日表示，外交部亞太局局長李相烈當天下午召見日本駐韓大使館公使（副大使）熊谷直樹，抗議日本防衛大臣岸信夫與經濟再生擔當大臣西村康稔分別參拜靖國神社。

根據韓聯社14日報導，李相烈表示，岸信夫參拜美化了殖民掠奪和侵略罪行、安置二戰甲級戰犯的靖國神社，令人感到憤怒。他表示此舉有損兩國互信，並敦促日本政治領袖以實際行動正視和反省歷史。熊谷直樹回應，會向日本政府轉達韓方立場。

岸信夫和經濟再生擔當大臣西村康稔13日分別參拜了靖國神社。岸信夫是繼前日本防衛大臣稻田朋美2016年參拜靖國神社後，日本第二位任內參拜靖國神社的防衛大臣。他表示，參拜是向為國捐軀的將士表達敬意和哀悼，重申堅守不發動戰爭誓言。

西村康稔參拜後則表示，他是自費獻上祭祀費，來參拜是祈求為國犧牲的英靈安寧，並誓言要進一步推進日本在戰後所走的和平國家路線。

菅義偉去年9月接任首相以來，這是首次有閣員參拜靖國神社，再次引發韓中等鄰國不滿。內閣官房長官加藤勝信未正面回應菅義偉是否會參拜神社。15日是日本二戰戰敗76周年。