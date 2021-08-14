新光三越台北站前店今（13日）起至9月26日攜手霹靂國際多媒體於13F活動會館舉辦年度大展「霹靂IP英雄世界特展Part2」，這場睽違2年在北部破百坪的展覽，規畫霹靂三麗鷗、英雄堡壘、數位公仔全息投影等5大展區，讓粉絲免費預約參觀，現場還有霹靂無雙3D公仔等40多款展覽限定與全新首賣商品，可選購收藏。

「霹靂IP英雄世界特展Part2」展出超過50尊的角色戲偶，包括30多年長青不敗的周播劇《霹靂》劇集、新手入坑首推力作《霹靂英雄戰紀》系列、日本與台灣跨海強檔合作《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》等系列英雄角色戲偶。不僅是《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》系列展偶最多的一次，也是霹靂首次挑戰立體形式展偶，以層疊展櫃呈現英雄氣勢，更首次展出《湯問夢澤》香六牙、西窗月等戲偶周周輪展。

「首次立體展偶」英雄堡壘區-霹靂兵烽決&蝶龍之亂。（新光三越提供）

除了英雄戲偶展出，還有超萌的霹靂 x 三麗鷗聯名打卡區，及「NFT公仔展示區」，提前曝光與全球領先NFT平台VEVE Digital Collectible合作企劃-《PILI Fantasy》第四季數位收藏品。另，精彩的周邊商品，除盲盒公仔有機會帶走絕版公仔，更推出展場限定的英雄情境香水（藐烽雲款）、霹靂無雙3D激戰天下戰甲青陽子（改）等商品，以及涵蓋霹靂三麗鷗等超過40款的首賣商品。

展覽期間於商售區消費單筆滿500元送展覽限定「命定霹靂-塔羅牌」，拍照打卡再送「MATCH瑪綺機能氣泡飲」，每周末還有合影、見面會；新光三越貴賓卡友獨享全館消費滿額贈霹靂Ｑ俠應援毛巾與小公仔好禮。