第六輪疫苗23日起開打，衛福部長陳時中宣布這一輪全都是高端疫苗，引發軒然大波。卡神楊蕙如表示，尊重想打高端疫苗的人，她也不會去罵打高端的人，並指要推廣高端應該要求第2類官員，「而不是來騷擾我，要我支持高端，懂嗎？」她更直言自己軟硬不吃，「神經病高端仔最好不要再來騷擾惹毛我！」

楊蕙如13日在臉書上表示，她尊重選擇打高端的人，「那是你們的自由，所以我也不會跑去打高端的人的臉書去罵說為什麼你要打高端，不會傳訊息給要打高端的人罵說你為啥打高端」，並請支持高端的人不要再來騷擾她，自己現在就是不想打高端。

楊蕙如直言，要推廣高端，應該要求要求第2類官員支持高端、打高端，可以在自己臉書盡量講高端的好話，「而不是來騷擾我，要我支持高端，懂嗎？」並指自己願意第3劑以後打聯亞或高端疫苗，但前提是有拿到歐美先進國家的國際認證和3期數據，這個立場幾個月來從來沒有變過，「但如果再有一些神經病高端支持者來騷擾我，要我現在馬上要發表支持高端的言論的話，我會把高端從我的第三劑可能清單中移除」。

楊蕙如認為，應該要用科學數據和國際認證來說服別人支持國產疫苗，而不是情緒勒索甚至強迫，請尊重別人的言論自由和選擇自由，「身體是我的，生命是我的，我又沒收錢護航或攻擊任何疫苗，我又沒收任何政黨或個人或公司的案子來評論疫苗，請尊重我的疫苗選擇權，不要再來騷擾我」。最後，楊蕙如更對騷擾她的酸民嗆聲，「老娘吃軟不吃硬，本來已經答應支持高端但是好好溝通的朋友不再評論了，神經病高端仔最好不要再來騷擾惹毛我！」