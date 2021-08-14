經營自助餐的謝家三姊弟，今天下午剛忙完自助餐生意，就各自從彰化、埔鹽、和美，趕往彰化家扶中心和美館會合，一同捐出30萬元助學金。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心受到先前三級警戒衝擊，今年捐款銳減，眼見家扶兒再半個月就要陸續開學，助學金的募款更加艱困；在彰化縣內各自經營自助餐的謝家三姊弟，共集資30萬元，14日下午親自捧著現金捐款，盼幫助家扶兒們，在逆境中仍奮發向上，靠教育脫貧。

埔鹽鄉永成自助餐業者謝淑全說，日前得知許多弱勢家扶家庭今年收入都大受影響，學校即將開學，但助學金募款卻十分困難，許多孩子無畏逆境，力爭上游，紛紛考上一流的國立高中職、大專院校，讓她非常感動，因此決定拋磚引玉，盼有更多人一起響應捐款助學。

謝淑全說，家中姊弟三人都是賣自助餐的，姊夫陳煜勝和姐姐在和美鎮經營立成自助餐，弟弟謝瀚晟也在彰化市開設美碩自助餐；去年疫情至今，生意受到好幾波衝擊，尤其之前兩個多月只能外帶包便當無法內用，業績掉了好幾成，，好不容易開放內用恢復正常營運，又因為連日豪雨風災，菜價狂飆漲，讓原本就微薄的利潤幾乎被漲翻天的菜價吃掉，十分慘澹。

她說，雖然各行各業和民眾生活都不好過，可以想見這群家扶兒童、少年，影響一定更大，看到他們還是這麼努力升學、就學，實在很感動，因此決定和姊夫、弟弟一起捐款助學。

彰化家扶中心主任王震光說，家扶每年扶助3200多名孩子，其中每年都有700多人需要助學金，作為他們在外求學的註冊費、生活費，才能順利升學、就學；呼籲各界能多多伸出援手投資這些上進的學子，讓他們順利走完這最後一哩路，透過教育順利脫貧。

王震光說，感謝謝淑全、謝瀚晟姊弟倆一忙完自助餐生意後，下午就各自捧著現金前來捐款，成為今年家扶兒最有愛與溫度的七夕情人節大禮！