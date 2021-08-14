台中市漢翔航太公司今(14日)進行編號6646號F-16戰機升級構改時，發生劇毒聯胺氣體外洩情形，公司要求8名員工自行就醫檢查，經抽血等留院觀察後，8人皆無大礙，下午2時許已離院。本報掌握消息，昨天同一架飛機也在進行測試備用動力系統發生毒氣外洩，當時在駕駛艙內的試飛官發現狀況不對呼救，緊急被救下戰機後送往醫院抽血檢查，幸好並無中毒狀況發生。

漢翔航太公司表示，在進行F-16構改程序中，會依照標準程序測試飛機的緊急啟動系統，上午現場發覺疑似有聯胺氣體外洩，立即依sop程序處理完成，相關人員至醫院經檢查，均健康無礙。

童綜合醫院指出，上午10時許有8名員工自行至醫院急診檢查，僅表示公司叫他們來檢查身體狀況，相當低調，8人經抽血等基本檢驗，皆無異狀，經留院觀察後，下午2時許已離院返家。

根據空軍官員私下表示，F-16戰機過去在測試動力系統時，也曾發生過多次連氨氣你外洩狀況，但因為平時都會有演練狀況處置，因此都沒有危安事故發生。

聯氨是無色的劇毒化合物，常態下呈無色油狀液體，氣味類似氨，溶於水、醇、氨等溶劑，常用於人造衛星及火箭的燃料、鍋爐的抗腐蝕劑、炸藥與抗氧化劑等。若不慎吸入聯氨蒸汽、刺激鼻和上呼吸道，此外，尚可出現頭暈、噁心、嘔吐、和中樞神經系統症狀。

在空氣中聯胺會因吸收濕氣而發煙，它能在不點火的況下自燃，經常做為火箭與太空衛星的燃料。在F-16上，聯胺的功能是為應急電源裝置供電，當戰發生故障而熄火時，聯胺的自燃特性能夠應急啟動發電機，提供飛行員安全著陸所需的時間。

聯胺產生的蒸汽對人體健康極為危險，蒸氣會對眼睛和呼吸道造成刺激。短期接觸可能引起頭暈噁心想吐，而長期接觸會導致肝臟和腎臟受損，甚至抽搐，在嚴重時會導致死亡。“

操作F-16戰機的飛行員，平時都要演練與聯胺有關的應變程序，一架F-16 戰機經歷了發動機熄火，並緊急啟動聯胺後降落，此時聯胺可能附著在戰機週邊，因此飛行員必須事先通報基地，將戰機停在逆風處等待消防隊的到來，消防隊也必須穿著全套隔離裝避免吸入氣體。