大陸國家衛健委今通報，昨日新增本土新冠確診病例30例，其中江蘇18例最多。其次河南省4例；當中，河南商丘市虞城縣昨突增4例，疫調後感染鏈指向14天前，患者之一曾與此前確診病例近距離無防護接觸。商丘市疫情防控指揮部辦公室表示，虞城縣疫情管控不力並涉嫌瞞報疫情，導致此次疫情，相關情況正在調查。

自 8月14日起，河南商丘2地調整為高風險地區，為虞城縣人民醫院東院區(健康路)、虞城縣谷熟鎮劉大莊村委何莊村疫情風險等級調整為高風險地區。實行封閉管理，人員足不出戶，最大限度嚴防疫情風險傳播。此外，當地還有7個中風險地區。

整個商丘市也正升級防疫措施，自8月14日8時起，全市所有診所一律關閉，不得接收任何病人和出售藥品。同時，自8月14日15時起，商丘市臨時封閉多個高速公路收費站，除保障民生物資和疫情防控物資運輸車輛外，禁止一切車輛通行。