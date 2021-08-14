小嫻與金剛誓言要在節目上拚獎金。（民視提供）

民視《綜藝大集合》本周邀請到小嫻與金剛情侶檔首次在節目上合體，還頻頻說出兩人相處上的趣事，好感情讓現場充滿粉紅泡泡，小倆口也誓言要在節目上來拼獎金。小嫻個性親民可愛直率，就連節目粉絲團放上與金剛的合照，被酸民攻擊「真難看」，她居然上網親回「不一定是最難看，要看過才知道多難看」，讓網友大讚她的高EQ。

這次另位特別來賓浩子再次回到節目，沒想到浩子一來，在遊戲「打爆冠狀病毒」中，就馬上開始喊出高額獎金，承諾不管輸贏都會有獎金，而浩子被眾人拱要拍胸脯保證，沒想到他竟狂拍阿翔的胸，此時小嫻、金鋼就帶領眾藝人鼓舞叫，全場笑翻天。

本集也有柔道男神楊勇緯，這位台灣之光一出現在後方大螢幕上，讓眾人驚呼連連，因為楊勇緯至奧運賽場上回到台灣後，就一直遵守著防疫規範，乖乖待在防疫旅館中，而在防疫旅館中，楊勇緯也撥空特別分享當初上《綜藝大集合》的心情及拿牌後的感想，在節目中表現出許多私下風趣可愛的一面，讓現場女藝人瘋狂尖叫。