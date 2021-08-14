美國股市自去年觸底反彈一路走高，迄今仍在高位徘徊，本周CPI指數增幅收斂，市場解讀通膨數據趨緩，激勵道瓊、標普雙雙再創新高，知名財經節目主持人克萊姆（Jim Cramer）表示，股市在經歷去年疫情爆發之初的大規模拋售後，能夠有強勁的反彈動能一路上漲，那些空頭大軍絕對功不可沒。

CNBC財經主持人克萊姆表示，如同一般投資人在看到持股下跌後認賠殺出一樣，空方也會在上漲之際買回股票，以降低虧損，「你認為我們是如何連6個月沒有出現5%的跌幅？就是這些挫敗的空頭在支撐著多頭行情，儘管他們並非有意為之」。

對沖基金的空頭利用借券出售，待股票下跌之際再買回股票，賺取其中價差，不過相反的，一旦股票上漲，空頭也會為降低虧損，進而買回股票，此舉也將推升股價勁揚。

克萊姆提及從年初開始的散戶軋空事件，AMC和GME等迷因股紛紛飆漲，重挫空頭大軍，即便是現在，這些散戶們也在尋找有空頭的標的，也就代表著這些容易受空軍狙擊的「問題公司」，前所未見的受到保護，空頭的操作舉步維艱。

克萊姆指出，他不知道這樣的情況會維持多久，但只要有大量空單的公司在網路上引發熱議，空頭將很難讓股市走下坡，「除非發生一件引發多頭行情恐慌情緒沸騰的大利空，進而導致市場拋售潮，否則這麼一個對空頭不友善的環境將會持續下去」。