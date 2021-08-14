加拿大宣布 最快9月底強制公務員打疫苗 21:242021/08/14 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加拿大將強制公務員打疫苗。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大政府13日宣布，將強制要求公務員接種新冠疫苗，並會要求部份受聯邦監管的行業推行強制接種疫苗計畫。 政府計劃最快在9月底強制所有聯邦公務員施打新冠疫苗。對於無法接種疫苗的少數公務員，可視情況採取通融或包括篩檢在內的措施取代。 加拿大也擬於10月底前盡快對國營航空、鐵路和水上交通等部門的僱員推行疫苗接種強制措施。這一要求亦將適用於搭乘某些交通工具的乘客，如商業航班、跨省列車以及提供過夜住宿服務的大型船隻。 郵局調查意願 員工憂被迫打高端 直衝帛琉混打第二劑疫苗 首發團旅客鎖定BNT #強制 #公務員 #新冠疫苗 #聯邦 #接種疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北疫苗斷流 10天沒得打 議員批中央「飢餓行銷」護航高端 04:102021/08/14 焦點要聞 台帛旅遊泡泡2.0出發 全為打疫苗 04:102021/08/14 焦點要聞 BNT進程樂觀 第七輪擬打AZ 04:102021/08/14 財經要聞 兒童染Delta更易重症 美爆送醫潮！專家：打疫苗前這樣擋病毒 06:422021/08/14 健康 高端疫苗沒殘劑 彰化縣盼中央補助學童用餐隔板經費 16:562021/08/14 生活 情人節打疫苗 彰化帥哥醫師成婆媽眼中「國民女婿」 15:122021/08/14 生活 中原大學調查 僅6.6趴想打國產疫苗 04:102021/08/14 焦點要聞 美國女大生打新冠疫苗 帳戶竟多了2770萬元 真相驚呆了 10:462021/08/14 國際 高端疫苗接種對象出爐 36歲以上都打得到 14:112021/08/14 生活 韓疫苗接種又爆重大疏失 多人直接被打一整瓶 18:472021/08/14 國際 拒打疫苗就罰錢 若染疫還要接受2項處罰 美大學祭鐵腕 08:192021/08/14 國際 國際熱門新聞 影》規模7強震不斷 阿拉斯加與我友邦海地天搖地動 - 政治圈 哈佛認證每月只要射精這個次數 罹患前列腺癌風險下降3分之1 - 國際 慘！一家8口染疫 早上中午各4具棺材抬出 - 國際 醫療體系面臨崩潰 美急設方艙醫院 - 國際 影》3倍雨量灌入日九州 大水淹沒半層樓、車輛滅頂 驚人畫面曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。