加拿大政府13日宣布，將強制要求公務員接種新冠疫苗，並會要求部份受聯邦監管的行業推行強制接種疫苗計畫。

政府計劃最快在9月底強制所有聯邦公務員施打新冠疫苗。對於無法接種疫苗的少數公務員，可視情況採取通融或包括篩檢在內的措施取代。

加拿大也擬於10月底前盡快對國營航空、鐵路和水上交通等部門的僱員推行疫苗接種強制措施。這一要求亦將適用於搭乘某些交通工具的乘客，如商業航班、跨省列車以及提供過夜住宿服務的大型船隻。