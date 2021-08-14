文鐘業隔空感謝並告白台灣粉絲。（CL Creative ＆ Entertainment提供）

26歲韓國男星文鐘業上月推出首張迷你專輯《US》，親自參與整張唱片作詞作曲，展現音樂才子的新面貌，近日他接受本報越洋專訪，談起這次的新專輯，表示「對我來說，也想要告訴大家這包含了一個新開始的意義在內，準備的過程雖然辛苦，但也覺得很有趣」。

文鐘業2012年以男團「B.A.P」的身分出道，2019年團體解散後，成員們感情依舊，被問及隊友聽完新歌後有無給予反饋？文鐘業表示：「大家推出新作品時，還是會互相關心，這次專輯，大家都有為我加油！」該專輯也放入了他4年前在B.A.P演唱會上，和隊長方國容合作的〈Photo〉，文鐘業透露一直很想把這首歌收錄在專輯中，「這次迷你專輯剛好就是對的時機」，文鐘業更分享邀約方國容的過程，「是我跟永才哥到容國哥家一起喝紅酒時，我拜託他的，容國哥很痛快地答應，錄音也相當順利，所以很開心」。

提及團體跟單飛（SOLO）的差別，文鐘業表示「在團體中，最重要的是將自己的角色做好，也因為這樣可以有人一起分擔，SOLO則是需要花心思的事情變多了，但可以做自己想做的東西，我覺得這是SOLO的最大優點」，並分享這次創作時雖然沒有遇到太多問題，但在協調的過程中，發生了不少碰撞，像是主打歌的完整歌詞是錄音當天才拿到，不過因為他還是對有些部分不太滿意，就直接熬夜重寫再去錄音，但這些都讓他學到很多。整個打歌期都非常放鬆，沒發生問題或事故，讓他覺得很滿足。

而他上次訪寶島是2018年與B.A.P成員們一起來台開唱，文鐘業說「台灣一直是個有趣的地方，有很多開心的回憶」，更是對芒果冰念念不忘，直呼「實在太好吃了」，最後不忘隔空向台灣MOONW4LK（文鐘業官方粉絲名）和BABY（B.A.P官方粉絲名）喊話：「我們可愛的台灣粉絲，謝謝你們的支持與喜愛，總是等著我、為我加油，我會努力準備新作品來報答，也一定會再去拜訪大家，我愛你們。」

文鐘業首張迷你專輯《US》專輯內容大方寵粉，韓版專輯中除音樂CD與歌詞本，更豪氣收錄76頁全彩寫真書、折疊海報、明信片、小卡、拍立得等豐富內容讓粉絲珍藏，為了回饋台灣粉絲，即日起至CL CNE官網訂購，就能參加台灣獨家限定的「親筆簽名專輯」、「ONLY CL CNE PHOTO CARD」、「親筆簽名拍立得」、「台灣獨家問候影片」等相關的專屬抽獎活動，訂購時間至本月20日截止，詳情請洽CL Creative ＆ Entertainment官方臉書專頁。