（23:00更新）美國海嘯預警系統已解除對海地的海嘯警報。

（22:35更新）美國「有線電視新聞網」（CNN）引述海地民防當局的發言，稱已有死者出現，但並未提供詳細數字。

（22:10更新）針對海地強震，美國海嘯預警系統已對海地沿海發布海嘯警報，呼籲當地政府和民眾注意可能會有1至3公尺高的海嘯來襲。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）14日報導，阿拉斯加外海發生規模7.0左右的地震；這是繼7月29日的規模8.2地震以來，阿拉斯加再度遭強震襲擊；「半島電視台」（Al Jazeera）則報導，我友邦海地也發生規模7.0左右的地震，不過當局尚未針對兩起地震發布海嘯警報。

根據報導，美國地質調查所（USGS）表示，該地震發生於當地時間14日清晨3時57分（台灣時間19時57分），規模6.9，震央位於阿拉斯加州佩里維爾（Perryville）東南方91公里處，震源深度約21公里；不過根據歐洲地中海地震中心（EMSC）資料，該地震規模7.0，震央位於佩里維爾（Perryville）東南方136公里處，震源深度約10公里。

目前當地尚未傳出人員傷亡或財產損失，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）海嘯預警系統（Tsunami Warning System）也表示，該地震並未引發海嘯威脅。阿拉斯加7月29日才發生規模8.2的強震，當時曾對夏威夷、關島等地區發出海嘯警報。

L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.

📷 Jose Flécher

Bilan partiel #Haiti #earthquake 14-08-21 pic.twitter.com/pze11oojI8 — Frantz Duval (@Frantzduval) August 14 2021

美國版《太陽報》指出，阿拉斯加沿海位於環太平洋火山帶（Ring of Fire），平時便經常遭遇地震襲擊；該州目前也有3座火山處於噴發狀態，顯示當地地質活動十分頻繁。「美聯社」則指出，美國75%規模5以上的地震都發生在阿拉斯加州。

另外，我友邦海地14日也發生強震，USGS稱其規模7.0，震央位於首都太子港（Port-au-Prince）以西約129公里處，距離該國西部小鎮Petit Trou de Nippes約8公里，震源深度約10公里；不過EMSC稱該地震規模達7.6。

「半島電視台」指出，美國海嘯預警系統同樣未針對該強震發布海嘯警報，不過海地西南部有部分房屋倒塌。且由於2010年海地震災的慘狀仍留在民眾腦海中，地震發生時太子港有許多居民害怕地逃出屋外。