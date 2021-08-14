羽球男雙國手「麟洋配」王齊麟、李洋在東京奧運勇奪金牌。王齊麟在臉書粉專分享與台北市長柯文哲視訊聊天的事情，感謝柯文哲的祝福與勉勵，卻遭網友出征，王齊麟留言呼籲大家不要放大原本是很簡單的分享。台北市議員王鴻薇表示，王齊麟感謝柯P，綠網軍卻無差別攻擊，她不禁狠嗆1450，「管你金牌選手，米其林餐廳，沾柯就黑，逢柯就反，走火入魔，没藥可救。」

面對網友批評，王齊麟在臉書粉專表示：「無論是總統、市長或長官的祝福和接見，我們都很感激，大家或許有不同的政治立場和喜好，但我們只是單純的運動員，接受到任何長官的祝賀我們都心存感激，也希望大家不要放大我們原本只是很簡單的分享。」

王鴻薇14日在臉書貼文表示，東奧男子羽球雙打金牌選手王齊麟PO簡單的一則貼文感謝台北市長柯文哲支持，沒想到居然引來綠網軍「撻伐」，更揚言從此抵制，真的讓人看得心疼，1450劣跡斑斑，管你金牌選手、米其林餐廳，甚至沾柯就黑，逢柯就反，走火入魔，沒藥可救。這樣的言論，也讓很多人跟她一樣，紛紛留言「1450連這個都能出征。」、「綠軍出征，笑到往生。」顯然1450對這樣極端的言論，樂此不疲。

王鴻薇指出，柯P叫外賣，綠網軍跑去出征，王齊麟感謝柯P，綠網軍也無差別攻擊。她不禁直言，讓政治歸政治、體育歸體育，把環境搞成文字獄，只會讓人更看清誰比較噁心。

網友回應表示，「1450這樣毫無肚量的無厘頭攻擊，只會增加柯P的支持率。」、「你愈黑，表示你怕極了，這樣我更加知道該支持誰。」