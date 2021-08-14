統一獅隊14日移師天母，在第5局先靠著林安可二壘安打追平，滿壘時林子豪再選到保送，擠回超前分，5局打完後天母再度下起大雨，經過近2小時的等待，聯盟宣布裁定比賽，獅隊以2比1擊敗味全。

獅隊前役在桃園遭到血洗，以0比18不敵樂天桃猿，吞下本季最慘的一戰。今天獅隊移師天母與龍隊交手，推出洋投飛利士先發，4局下1出局後，陳品捷、黃柏豪接連敲安，跑者攻佔一、三壘，吳東融短打造成獅隊守備失誤，也送回三壘上跑者，龍隊取得1比0領先。

落後的獅隊在下半局立刻展開反攻，2出局後蘇智傑敲安，跑者攻佔一、三壘，下一棒的林安可再補上右外野二壘安打，助隊追平，龍隊第3任投手廖文揚又接連保送鄧志偉、林子豪，也讓獅隊反超比數。

5局結束後，天母降下大雨，經過等待後雨勢趨緩，工作人員也已開始整理場地，但現場再度降下大雨，最後經過2小時的等待，確定比賽無法進行，裁定獅隊以2比1勝出，也確定凍結兄弟封王的魔術數字在M3，兄弟本周確定無法封王。