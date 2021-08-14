午後對流旺盛，易有短延時強降雨，今（14日）氣象局一度發布11縣市大雨特報，晚間7時繼續針對6縣市發布大雨特報。(氣象局提供)

今天（14日）受西南風影響，中南部地區上午不定時有陣雨或雷雨，午後熱對流發展旺盛，大台北、宜蘭地區及各地山區有明顯的局部雷陣雨。中央氣象局表示，明（15日）太平洋高壓將開始西伸，各地多雲到晴，午後受熱力作用影響，大台北地區和各地山區需嚴防短時強降雨。

氣象局於晚間7時繼續針對6縣市發布大雨特報，北北基、南高屏有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

午後對流旺盛，易有短延時強降雨，今氣象局一度發布11縣市大雨特報。晚間7時繼續針對6縣市發布大雨特報，北北基、南高屏有局部大雨發生的機率。氣象局統計（截至晚上8時50分），本日高雄市左營區累積雨量達123.0毫米，為當日之最，台南市七股區也累積94.5毫米降雨。值得注意的是，大台北地區降雨也相當顯著，累積最多降雨量地區分別在新北市土城區68.0毫米、台北市南港區63.0毫米。

氣象局表示，明起太平洋高壓開始西伸，但大環境仍受西南風影響，中南部沿海地區清晨至上午容易有零星短暫陣雨或雷雨，其餘各地上午為多雲到晴的天氣。中午過後，大台北地區及各地的山區又會有午後熱對流發展，將下起又快又急的陣雨，有時更會伴隨著雷擊及強陣風出現，局部地區須嚴防較大雨勢，外出時需要多加留意。

明各地氣溫約31-35度之間，中午前後感受較悶熱，外出請多補充水分。氣象局預估未來一週天氣，21日前各地天氣大致上多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大台北地區留意有局部較大雨勢發生。