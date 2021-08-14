福建漳州17人在海邊落水10人死亡1人失聯 21:482021/08/14 中時 李文輝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福建漳州17人在海邊落水10人死亡1人失聯。圖為2019年12月5日漳州海域一艘漁船自沉致4人失聯。12月5日，醫務人員對獲救的船員檢查治療。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社微博14日報導，福建省漳州市委市政府消息，8月14日下午，17名外地人員自行來到漳州市漳浦縣前亭鎮江口村附近海灘，被捲入海中。接到報警後，漳州市、縣兩級全力組織搜救。截至目前，已搜救出落水人員16人，其中10人經搶救無效死亡，6人生命體徵平穩，其餘1人正在搜救。落水原因還在進一步調查中。 越捷地勤確診 桃市府匡列34人居隔採檢 鄭州近24萬輛車泡水 湖北21人遇難 #落水 #10人 #漳州市 #搜救 #亭鎮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日女星驚台灣人「筷子愛這樣插」嬌喊不行爹斯喲 10:532021/08/14 娛樂 霸凌女偶像遭退團 CUBE娛樂宣布(G)I-DLE變5人團 20:282021/08/14 娛樂 疫情爆表之際 台灣人攜檳榔先後遊土耳其為哪樁 09:432021/08/14 政治 黃金救援72小時快到 搜救謝宜真人員因雨勢被迫撤離 13:492021/08/14 社會 實聯制吹哨法官 辭職轉任律師 04:102021/08/14 社會新聞 Delta太強 攻破保護力防線 12人打完兩劑仍染疫 14:222021/08/14 生活 韓疫苗接種又爆重大疏失 多人直接被打一整瓶 18:472021/08/14 國際 F-16戰機改裝疑聯胺外洩8人送醫 漢翔回應了 17:082021/08/14 社會 老翁隱居山洞20年 知疫情後秒下山：病毒不挑人 16:232021/08/14 生活 自家人都對五倍券有意見 郭正亮爆英系立委「逆貞昌」內幕 18:222021/08/14 政治 野馬富少闖紅燈撞飛女騎士 狂喊：不是我救她早變植物人 16:372021/08/14 社會 兩岸熱門新聞 中國空軍殲-10B、殲-16、運-20 首次亮相國際軍事比賽 - 兩岸 濟南警方最新通報「阿里女員工被侵害」案 - 兩岸 73集團軍大演練之一》實彈演練奪馬祖擬警告 - 兩岸 - 旺報 福建漳州17人在海邊落水10人死亡1人失聯 - 兩岸 河南虞城縣新增4例確診 官方通報涉嫌瞞報疫情 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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