新華社微博14日報導，福建省漳州市委市政府消息，8月14日下午，17名外地人員自行來到漳州市漳浦縣前亭鎮江口村附近海灘，被捲入海中。接到報警後，漳州市、縣兩級全力組織搜救。截至目前，已搜救出落水人員16人，其中10人經搶救無效死亡，6人生命體徵平穩，其餘1人正在搜救。落水原因還在進一步調查中。