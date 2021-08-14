行政院日前規劃經濟振興方案採五倍券方式推動，但卻引發朝野各界反彈，行政院長蘇貞昌13日拍板，讓全民免費領取五倍券。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，黨內派系如英系立委出面反對蘇揆，應是蔡英文總統授意，他更爆料9月15日立院開議後，內閣會有小幅改組，衛福部長陳時中可能會被前駐泰代表李應元替換掉，去參選台北市長，明年2月1日則會有大改組，屆時蘇貞昌很可能會下台。

吳子嘉14日在網路直播節目《董事長開講》中指出，英系立委會出面電蘇貞昌，是因為蔡英文有交代，則他們也不敢對蘇貞昌發難，而蔡英文是客氣人，好好講卻不聽，御林軍就出來了，同時這也在傳達一個訊息，就次內閣改組。

至於內閣改組的時間點，吳子嘉預估，9月15日立法院開議的時候會有小幅度改組，先要把陳時中這些人換掉，並指若蔡英文讓李應元入閣，下一波大改組蘇貞昌就來日無多了，而李應元有公衛背景，表現會比現在這個牙醫好很多，他來接會改善非常多，至於陳時中被換下來之後，應該就會去參選台北市長，衛福部長一職則由李應元接任。

聽完同台的名嘴李正皓的分析後，吳子嘉更說，小改組是今年的9月份，大改組是明年的2月1日，小改組的時間點就是把陳時中換掉，他更透露，蔡英文是溫和派的人，不曉得民進黨這種狼性，剛開始她不知道怎應付，而她之前吃過一次虧之後，這次不打算再吃虧。

有網友提問，這次蔡英文洗臉蘇，表示蘇快下台了嗎？吳子嘉認為，這表示蘇蔡已經到了決裂的程度，蘇不了解蔡英文，蔡英文雖然很溫和，但下手非常重，當初蔡英文當行政院副院長時就被蘇貞昌欺負，「你這樣子搞她，她就用力為搞你，逼你下台」，但蘇揆還會撐一陣子，9月份不會下台，但2月非下台不可，因為後面有公投，民調會下滑。

對於有網友提問，蘇貞昌是否會答應內閣改組？吳子嘉則說，小幅改組的指標就是把陳時中改成李應元，若蘇願意，表示他行情下滑，而陳時中會被換掉的原因，不是光是因為事情做不好，還有選台北市的布局，選舉是蔡英文最擔心的，選舉失敗馬上跛腳，「他不會答應，但改組的話，蘇貞昌會再斷一次胳膊」。