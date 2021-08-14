馬尼拉因疫情封城逾一週，但菲律賓今天通報新增1萬4249例COVID-19病例，衝上疫情爆發以來單日確診數第2高。菲律賓雇主聯合會今天指封城非抗疫解方，呼籲政府開放經濟。

大馬尼拉地區和周邊省分6日起實施兩週的強化社區隔離（ECQ）封城措施，逾2000萬居民受影響。

封城措施今天進入第2週，但菲律賓今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例衝上疫情爆發以來單日確診數第2高、233人不治，累計確診病例達172萬7231例、病逝人數達3萬70人，疫情持續延燒。

菲國獨立研究團隊OCTA發布報告指出，馬尼拉都會區那佛打斯市（Navotas）、菲國東北部卡加延省（Cagayan）省會杜格加勞市（Tuguegarao）和呂宋島中部巴丹省（Bataan）馬里威勒斯鎮（Mariveles）等13個城市平均每日新增感染數進入「危急」值。

OCTA表示，與前一週相較，那佛打斯市上週平均每日新增感染數成長215%。大馬尼拉地區基本傳染數（R0 值）從上週的1.74增加到1.85，即平均每名患者可傳染給1.85人。

確診數持續攀升之際，GMA新聞網報導，菲國貿工部長羅培茲（Ramon Lopez）今天否認封城措施將延長為5週之久的傳聞，強調這是「假消息」，政府跨部門抗疫工作小組尚未討論是否將延長ECQ管制。

菲國工商團體紛紛發表聲明，希望ECQ管制不要再延長。

菲律賓工商總會（PCCI）代理會長賴克遜（Edgardo Lacson）表示，封城長達5週可能成為壓垮菲國經濟最後一根稻草。「它將抹煞我們在未封城期間取得的短暫經濟成果，阻撓企業向前發展的動力。」

今年第2季菲律賓經濟成長率衝上11.8%，顯示菲國經濟已走出衰退。但菲律賓社會經濟規劃部長蔡榮富（Karl Kendrick Chua）10日說，ECQ管制若延長將影響菲國經濟復甦和成長前景。

菲律賓雇主聯合會（ECOP）發表聲明說：「我們該了解到封城不是解方了。讓我們妥協，我們必須認知到經濟更重要，我們必須與COVID-19共存。」

ECOP會長歐提茲-路易斯（Sergio Ortiz-Luis Jr. ）說，兩週的ECQ管制將使菲國經濟損失3000億披索（約新台幣1656億元），且企業倒閉的情況下，將導致更多人失業。