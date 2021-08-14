國內經濟受新冠疫情影響甚鉅，行政院規劃比照去年三倍券模式，推出五倍券，但原擬「1千換5千」的方案因批評聲浪太大、連自家立委都不挺，政院於8月13日晚間大轉彎，改為朝全民免費兌換方向規劃。對此，媒體人「逆風的烏鴉」直言，這次五倍券急轉彎，在綠營黨公職眼裏，其實是蘇貞昌為了自己的創意，不屑跟隨馬英九前總統既有模式，而執意犧牲民進黨，最終讓黨內正國會和英系立委忍無可忍聯手擋下這波可能大爆發的民怨。

「逆風的烏鴉」臉書粉專14日在臉書發文表示，蘇貞昌很堅持一千換五千的五倍券，但終究敵不過蔡英文策動英系立委，和正國會聯手造反而改為免費發放。平日看似霸氣的蘇貞昌，為什麼終究守不住自己的主張？

他指出，雖然民進黨一直誇稱去年三倍券的效果比馬政府時的消費券好，但他是高度存疑的。消費券發放的背景，是金融海嘯後的通貨緊縮，換句話說，是要在民眾不敢花錢的情況下強迫消費。但去年三倍券乃至今年五倍券，其實都不存在民眾不敢花錢的情況，而是很多公共場合高度管制而無法消費。這個情況在今年疫情爆發後更明顯。不管發券或現金，都無助原本管制的消費點被開放，所以能有多少促進消費效果？

既然這樣，為何還要發？「逆風的烏鴉」認為，主要因素，是民意壓力。去年全球疫情肆虐，發錢的國家不少。在野黨當時先主張發錢，幾經波折，蘇貞昌被迫跟進。今年的疫情更嚴竣，去年都發了，今年不發當然更說不過去。

「逆風的烏鴉」舉例，疫情後民間對政府一些做法已是民怨高漲，如果沒有五倍券，疫情最熱的話題，第一個是高端開打，然後是慈濟和企業捐的bnt抵台且開打。這無論如何，都不會是民進黨的利多，而且，更凸顯民進黨的無能和圖利。緊接這波疫苗利空的，就是公投。而若無其他利多，這些接續的民怨反應在12/18的公投上，會是什麼結果。

他直言，其實五倍券要點的火，不是消費，而是壓制民怨。因此在時程上，五倍券趕著九月發，可用到明年二月初的春節。就算無法完全蓋過疫苗和公投的民怨，也至少可以分散一點影響。「逆風的烏鴉」也指出，對整個民進黨來說，五倍券是不容許絲毫負面評價的，否則民怨反而將和疫苗和公投呈加乘效果。最後反應到公投上，民進黨就萬劫不復了。或許會有人好奇，蘇貞昌難道不明白這道理嗎？

「逆風的烏鴉」進一步解釋，蘇貞昌這個人太驕傲，所以不屑完全照抄馬英九的政策，且認定自己的網路宣傳機器開動後，把風向轉回來不成問題。最重要的是，蘇貞昌不用選舉，甚至能否做到年底都還不知道，他何必太在意？但蔡英文在意，民進黨所有要選舉的人在意。在其他民進黨人眼裏，蘇貞昌就只是為了成就自己的創意而犧牲民進黨，是可忍，孰不可忍？在民進黨公職的眼裏，這局不是立委造反，而是蘇貞昌造反。