1名網友在今日（14）情人節發現小黃瓜1斤漲到135元，PO文後其他網友笑說「這節日姐夫會供不應求」、「姐夫越來越貴了」；藝人小禎也曬出削黃瓜的照片，笑說「聽說今天情人節，是削大黃瓜的好日子」，笑翻眾人；據悉中南部因豪雨成災，蔬果價飆漲，其中小黃瓜漲幅更是誇張，曾一度到每斤200元。

1名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他今天在買菜時，發現小黃瓜1斤漲價到賣135元，讓他不解地怒喊「是怎樣？」照片中他手拿著1根小黃瓜；許多網友則笑說，「這節日姐夫會供不應求，可以考慮一下苦瓜，CP值會高一些」、「都是女生再買」、「姐夫越來越貴了」。

1名網友在今日（14）情人節發現小黃瓜1斤漲到135元，PO文後其他網友笑說「這節日姐夫會供不應求」、「姐夫越來越貴了」。（翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

1名網友在今日（14）情人節發現小黃瓜1斤漲到135元，PO文後其他網友笑說「這節日姐夫會供不應求」、「姐夫越來越貴了」。（翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

也有其他網友留言說，「現在1箱小黃瓜3千元」、「水災，農業損失慘重，蔬果泡爛了，版主的小黃瓜完好，物以稀為貴」、「供需問題」、「本來想說假日可以自己做菜，結果看一下價格⋯還是外帶便當好了」；有趣的是，知名藝人胡小禎今日也在Instagram上曬出1張她削著大黃瓜的照片，發文說「聽說今天情人節，是削大黃瓜的好日子」。

知名藝人胡小禎今日也在Instagram上曬出1張她削著大黃瓜的照片，發文說「聽說今天情人節，是削大黃瓜的好日子」。(翻攝自胡小禎Instagram)

全台近日接連大雨，尤其中南部深受水患所苦，許多菜農損失慘重，據了解小黃瓜近期確實漲幅龐大，幾乎已名列漲幅大的瓜果前幾名，零售價曾一度漲到每斤近200元、且因氣候因數品質不佳，平時約為每斤為50元，瓜農透露主因就是東西少、供不應求。